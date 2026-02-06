emanuele e michele i due amici appassionati di auto morti nello schianto a saronno

Questa notte a Saronno, due giovani sono morti in un tragico incidente stradale. Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza erano amici e appassionati di auto. La loro auto si è schiantata contro un ostacolo sulla strada, senza lasciare scampo. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo.

Un incidente mortale si è verificato nella notte a Saronno, lungo viale Europa.

Questa mattina a Saronno, un incidente ha strappato la vita a due giovani di vent’anni.

Emanuele e Michele, i due amici appassionati di auto morti nello schianto a SaronnoSi chiamavano Emanuele Accomando e Michele Forastieri Cosenza i due giovani morti nella notte nel tragico incidente stradale avvenuto a Saronno. Avevano ... ilnotiziario.net

Chi erano Emanuele e Michele i due giovani di 22 e 24 anni morti nell’incidente d’auto nel VaresottoA perdere la vita nel tragico incidente della notte scorsa sarebbero Emanuele Accomando, 24 anni, di Garbagnate Milanese (Milano) e Michele Forastieri ... fanpage.it

