Ducati svela il gioiello da 200mila euro | 228 CV per il centenario

Ducati ha presentato la Superleggera V4 Centenario presso la propria sede di Borgo Panigale, Bologna. La motocicletta, dedicata al centenario dell’azienda, è stata svelata in un evento ufficiale. La moto ha una potenza di 228 cavalli e un prezzo di circa 200.000 euro. La Superleggera V4 Centenario si distingue per il design tricolore e per le caratteristiche tecniche di alta gamma.

A Bologna, presso la sede di Borgo Panigale, Ducati ha presentato la Superleggera V4 Centenario, una motocicletta tricolore che segna il culmine del centesimo anniversario della casa motociclistica. Il modello, svelato dall’amministratore delegato Claudio Domenicali insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, vanta 228 cavalli e un prezzo di listino fissato a 200mila euro, con una produzione limitata a soli cento esemplari destinati a una ristretta cerchia di collezionisti. L’eccellenza tecnologica bolognese come motore del lusso globale. Il debutto di questo bolide non rappresenta solo il lancio di un prodotto esclusivo, ma sancisce la trasformazione dell’azienda emiliana in un punto di riferimento mondiale per il settore del lusso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ducati svela il gioiello da 200mila euro: 228 CV per il centenario Notizie correlate Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva da 247 Cv per i cent'anni del marchioIn un'intervista rilasciata a Gazzetta Motori a pochi giorni dalla partenza del campionato del mondo di MotoGP, Claudio Domenicali, amministratore... Leggi anche: Gioiello da 1 milione e 200mila euro. Nel cuore di Cederna riapre il teatrino