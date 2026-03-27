Ducati ha presentato la Superleggera V4 Centenario, una motocicletta da 247 cavalli realizzata per celebrare i cento anni del marchio. L'azienda ha annunciato ufficialmente il modello in occasione dei festeggiamenti, pochi giorni prima dell'inizio del campionato del mondo di MotoGP. L'amministratore delegato del marchio ha rilasciato un'intervista a Gazzetta Motori in cui ha parlato delle caratteristiche distintive della moto.

In un'intervista rilasciata a Gazzetta Motori a pochi giorni dalla partenza del campionato del mondo di MotoGP, Claudio Domenicali, amministratore delegato del marchio, ne aveva in qualche modo svelato i tratti identitari. "Sarà la Ducati più straordinaria mai realizzata - disse a Madonna di Campiglio, in occasione di Campioni in Pista - Su questa moto vedremo una serie di tecnologie che non si sono mai viste prima nel mondo delle due ruote". Il 27 marzo 2026 è stata svelata ufficialmente la Ducati Superleggera V4 Centenario, la nuova supersportiva estrema con cui la casa di Borgo Panigale va a celebrare i primi cent'anni di attività. Oltre... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ducati Superleggera V4 Centenario: la supersportiva da 247 Cv per i cent'anni del marchio

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