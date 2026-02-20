Orta di Atella | 67enne rapina la convivente e droga in casa trovata

A Orta di Atella, un uomo di 67 anni ha rapinato la convivente e ha aggredito in casa. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno trovato un laboratorio clandestino di droga. La donna ha raccontato di essere stata minacciata e picchiata durante il furto. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e attrezzature per il traffico di droga. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere. La scoperta di un laboratorio improvvisato ha complicato le accuse contro di lui.

Orta di Atella, 67enne arrestato per rapina e violenza domestica: scoperto anche un laboratorio di droga. Un uomo di 67 anni, originario della provincia di Avellino, è stato arrestato ieri a Orta di Atella, in provincia di Caserta, con l'accusa di rapina, maltrattamenti in famiglia, minacce e detenzione di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto in seguito all'aggressione della sua convivente, dinanzi alla figlia minorenne, e ha rivelato un contesto di violenza preesistente e un possibile coinvolgimento in traffico di droga. Escalation di violenza in famiglia. L'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise è scattato in mattinata, a seguito di una segnalazione per aggressione.