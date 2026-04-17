Nel porto della Spezia è stato sequestrato un ingente quantitativo di cocaina, nascosto all’interno di una cassettiera posizionata in un container. La droga, del peso di circa 65 chili e di elevata purezza, è stata trovata durante un’operazione di controllo. Il valore stimato sul mercato è di circa 2 milioni di euro. L’intervento fa parte di un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Un maxi sequestro di cocaina è stato effettuato nel porto della Spezia. Scoperti 65 kg di cocaina purissima per un valore di circa 2 milioni di euro. In azione il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza della Spezia. Lo stupefacente, suddiviso in 56 panetti, era nascosto all’interno di un container che trasportava ufficialmente articoli di mobilio e arredi per la casa in legno pregiato. Al momento del controllo il personale dell’Agenzia e i finanzieri del gruppo La Spezia si sono insospettiti. Sia per la provenienza del carico, sia per il fatto che l’indirizzo di destinazione finale, fuori dal territorio spezzino, non avesse alcuna attinenza con la tipologia di merce dichiarata all’importazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Droga, scoperti 65 kg di cocaina nascosti in una cassettiera in un container del porto

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