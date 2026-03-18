I Falchi hanno sequestrato droga in una casa a Taranto e arrestato un uomo di 43 anni, sospettato di detenzione ai fini di spaccio. Durante le operazioni, è stato notato un via vai di giovani, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari mentre proseguono le indagini.

Tarantini Time Quotidiano Un sospetto via vai di giovani ha portato all’arresto di un 43enne tarantino, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile, sezione Falchi, che da giorni tenevano sotto osservazione uno stabile di via Manzoni, nel quartiere Tamburi, insospettiti dal continuo afflusso di ragazzi. Le verifiche hanno condotto a un appartamento riconducibile a un uomo già noto alle forze dell’ordine, con precedenti specifici in materia di droga. Decisi a fare luce sulla situazione, i poliziotti si sono presentati all’abitazione del 43enne che, ignaro della loro identità, li avrebbe fatti entrare scambiandoli per acquirenti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Droga in casa, scoperto dai Falchi: 43enne finisce ai domiciliari

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