Dritto e rovescio Del Debbio spiana Pd e Avs | Se fossi stato un uomo di sinistra

Il giornalista Giuseppe Del Debbio critica i politici di sinistra, spiegando che se fosse stato un uomo di sinistra ragionevole, non avrebbe partecipato a quella manifestazione. Con parole dirette, sottolinea come, secondo lui, la presenza di certi rappresentanti della sinistra sia difficile da giustificare. La sua presa di posizione rischia di alimentare ulteriori polemiche nel panorama politico italiano.

"Se io fossi stato un uomo di sinistra, diciamo una sinistra ragionevole, non ci sarei andato a quella manifestazione. Però ognuno fa quel che gli pare e si becca pure le conseguenze, per corresponsabilità". Bastano pochi secondi a Paolo Del Debbio, nel bel mezzo della puntata di Dritto e rovescio in onda su Rete 4 giovedì sera 5 febbraio, per mettere i punti sulle "i" e ricordare ai partiti delle opposizioni un principio di buon senso che dovrebbe andare al di là dei colori politici. La manifestazione di sabato pomeriggio a Torino a sostegno di Askatasuna era ampiamente annunciata come momento di scontro tra gli antagonisti vicini al centro sociale sgomberato a fine 2025 e le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A DRITTO ROVESCIO DEL DEBBIO SBROCCA: POVERO COMUNISTA

