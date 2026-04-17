Drink Kong raddoppia | il tempio del cocktail sbarca a Campo Marzio tra Giappone cinema e lusso futuristico

A Campo Marzio, nel centro della città, apre un nuovo locale dedicato ai cocktail. Situato in via dei Prefetti 22, Drink Kong si presenta come un punto di riferimento per gli appassionati di mixology, con un design ispirato al cinema e a un’estetica futuristica. L’apertura si aggiunge alle recenti novità di questa zona, nota per la sua eleganza e la presenza di locali di alto livello.

Nel cuore più elegante e stratificato della Capitale, Campo Marzio accoglie una nuova apertura destinata a far parlare di sé: Drink Kong arriva in via dei Prefetti 22, portando con sé un universo fatto di mixology, design e suggestioni cinematografiche. Dopo il successo del locale originale nel rione Monti, Drink Kong firma una seconda casa romana che non è una semplice replica, ma un’evoluzione. Dietro il progetto, ancora una volta, c’è Patrick Pistolesi, nome di riferimento dell’ospitalità internazionale e presenza fissa nella classifica dei World’s 50 Best Bars. Un viaggio tra estetica e immaginario. Il nuovo spazio, con circa 50 coperti distribuiti in tre ambienti, si presenta come un raffinato equilibrio tra passato e futuro.🔗 Leggi su Funweek.it

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