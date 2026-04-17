Drink Kong raddoppia e apre in centro a Roma

A Roma, nel quartiere di Campo Marzio, si è inaugurata una nuova sede di Drink Kong. La catena di bar, già presente in città, ha deciso di ampliare la sua presenza senza riproporre lo stesso format. La nuova apertura si inserisce in un’area caratterizzata da edifici storici e nuove strutture alberghiere di alto livello. La scelta di localizzazione e di modalità di apertura sono state comunicate ufficialmente dall’azienda.

Nel cuore più stratificato di Roma, là dove il barocco di Campo Marzio convive con il lusso discreto delle nuove aperture alberghiere, Drink Kong apre una nuova sede e sceglie di farlo senza replicare sé stesso. In via dei Prefetti 22, accanto a Casa JK, venerdì 17 aprile debutta Drink Kong Campo Marzio: non una semplice filiale del locale di Monti, ma un progetto autonomo, costruito attorno a un’identità precisa e a un’idea di ospitalità che prova a tenere insieme mixology, design e immaginario cinematografico. Il nome è quello ormai consolidato del cocktail bar guidato da Patrick Pistolesi, presenza stabile da sette anni nella classifica dei World’s 50 Best Bars, ma il nuovo spazio sceglie una grammatica diversa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Drink Kong raddoppia e apre in centro a Roma Un drink dedicato alla Cina! Con il nostro Hong Kong Cordial! #cocktail #drink #bar Notizie correlate Drink Kong sbarca al centro del potere: nuova sfida a RomaIl Drink Kong inaugura domani una nuova sede a Roma in via dei Prefetti 22, espandendo la sua presenza nella Capitale dopo il successo della location... Leggi anche: Roma, apre il primo Centro Pubblico di Fotografia Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Drink Kong raddoppia e scommette sui cocktail classici; Drink Kong raddoppia e apre in centro a Roma; Il migliore cocktail bar di Roma apre una nuova sede in centro; Midnite Chef Pairing Nights di primavera: protagonista la Campania. Drink Kong raddoppia e apre in centro a RomaIl cocktail bar di Patrick Pistolesi, da anni stabilmente nelle 50 Best dei migliori bar del mondo, raddoppia: alla sede storica nel rione Monti aggiunge un altro locale a Campo Marzio, in via dei Pre ... ilgiornale.it Drink Kong raddoppia e scommette sui cocktail classiciL’intramontabile Martini al centro del progetto di Patrick Pistolesi che apre un nuovo locale in via del Prefetti, nel cuore storico di Roma ... repubblica.it Drink Kong apre una seconda sede, in zona Campo Marzio: nuovo spazio tra design rétro-futurista, tanti cocktail classici e signature firmati Patrick Pistolesi. Dal 17 aprile. Leggi qui https://www.puntarellarossa.it/2026/04/16/drink-kong-campo-marzio-rom - facebook.com facebook Drink Kong apre la sua seconda sede romana: otto vetrine in via dei Prefetti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com