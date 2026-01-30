Roma apre il primo Centro Pubblico di Fotografia

Roma apre il suo primo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini. L’inaugurazione si è svolta oggi, segnando un passo importante per il settore culturale della città. Il nuovo spazio offrirà esposizioni, corsi e incontri, puntando a diventare un punto di riferimento per fotografi e appassionati. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore, tutti curiosi di scoprire cosa riserva questa nuova struttura.

Roma, 30 gen. (askanews) – Roma Capitale inaugura il primo Centro Pubblico di Fotografia, un polo culturale d'avanguardia situato negli spazi storici degli Archivi Capitolini. L'opera, realizzata dall'ATI IAB Spa SARFO APPALTI E COSTRUZIONI Srl aggiudicataria dell'appalto, è il frutto di una collaborazione sinergica che vede come protagonista Archeologia Industriale 2030 Scarl insieme a To Be Srl e XAL, partner d'eccellenza per la componente tecnologica e illuminotecnica. L'intervento rappresenta un modello di gestione complessa nel settore dei beni culturali: Archeologia Industriale 2030 Scarl ha coordinato magistralmente il recupero architettonico e il restyling strutturale, mentre To Be e il partner strategico XAL hanno firmato la progettazione illuminotecnica e multimediale, integrando soluzioni digitali d'avanguardia nel suggestivo contesto di archeologia industriale.

