Muore per un malore ragazzo di 17 anni in gita scolastica a Firenze

Durante una gita scolastica a Firenze, un ragazzo di 17 anni è deceduto improvvisamente a causa di un malore. L’evento si è verificato nel corso dell’uscita, coinvolgendo studenti e insegnanti presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vita del giovane. La scena si è svolta nel centro storico della città, attirando l’attenzione di passanti e autorità.

FIRENZE – Una tragedia improvvisa ha sconvolto una gita scolastica nel cuore di Firenze, trasformando quello che doveva essere un momento di gioia in un dramma inspiegabile. Uno studente di soli 17 anni, originario di Adrano, in provincia di Catania, è morto nel pomeriggio di ieri (11 aprile) mentre visitava la città insieme ai compagni di classe. Il giovane avrebbe accusato un malore fulminante mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico: secondo le prime testimonianze, avrebbe perso i sensi accasciandosi al suolo senza mai più riprendere conoscenza. I soccorsi, scattati immediatamente, non sono purtroppo serviti a salvargli la vita.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Muore per un malore ragazzo di 17 anni in gita scolastica a Firenze Leggi anche: Firenze, studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. News - Firenze, 17enne muore in gita scolastica. Una tragedia che lascia senza parole 11/4/2026