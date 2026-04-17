Dragon Ball la nascita di una leggenda firmata Akira Toriyama

Il 15 aprile si è celebrato il National Anime Day, una giornata dedicata all’animazione giapponese. In questa occasione, appassionati di tutte le età si sono riuniti per riconoscere il ruolo di questo settore nel panorama culturale e artistico. Tra le produzioni più note, il manga e l’anime sono stati al centro dell’attenzione, con particolare riferimento alla creazione di un’iconica serie che ha segnato un’epoca.

di Alessandro Spagnuolo Il 15 aprile si è festeggiato il National Anime Day, la giornata dedicata alla celebrazione globale dell’animazione giapponese, un momento in cui appassionati di ogni età si riuniscono per onorare l’impatto culturale, artistico e sociale di questo medium. Un riconoscimento ufficiale di come gli anime* siano riusciti a superare i confini del Giappone per diventare un linguaggio universale capace di influenzare il cinema, la moda e la letteratura mondiale. Durante questa giornata è comune vedere maratone di serie storiche, eventi nelle fumetterie e un forte attivismo sui social media per condividere i titoli che hanno segnato l’infanzia o l’adolescenza di milioni di persone.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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