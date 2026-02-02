Dragon Ball una fonte ricorda perché Cell era il cattivo più odiato da Akira Toriyama

Cell, il nemico più odiato di Akira Toriyama, torna al centro di una discussione. Una fonte ricorda perché il villain ha lasciato il segno: potente e sfuggente, ha fatto paura a generazioni di fan e ha segnato un’epoca di Dragon Ball.

Nel pantheon dei cattivi di Dragon Ball, Cell occupa un posto speciale per potenza e memoria collettiva. Eppure, dietro quell'aura minacciosa, si cela una storia meno gloriosa: per Akira Toriyama, il bio-androide perfetto è stato soprattutto una fatica logorante. Cell è uno dei villain più iconici di Dragon Ball, ma anche quello che Akira Toriyama ha vissuto come un errore creativo. Dietro il suo successo si nasconde un incubo fatto di design complessi, pressioni editoriali e lezioni decisive per il futuro della serie. Cell, il cattivo che ha cambiato il modo di creare Dragon Ball Nel corso della sua carriera, Akira Toriyama ha firmato alcuni dei villain più riconoscibili della storia del manga, e Cell è senza dubbio tra i più impressi nell'immaginario. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

