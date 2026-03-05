Dragon Ball Formula 1 mette all’asta una rarissima bandiera McLaren firmata da Akira Toriyama

Una bandiera McLaren, firmata da Akira Toriyama, viene messa all’asta. Si tratta di un oggetto raro che testimonia la collaborazione tra la Formula 1 e il creatore di Dragon Ball. La bandiera, considerata un pezzo da collezione, sarà venduta attraverso un’asta rivolta a appassionati e collezionisti. L’evento richiama l’attenzione di molti appassionati di sport motoristici e manga.

Una rarissima testimonianza della collaborazione tra Formula 1 e il creatore di Dragon Ball torna alla luce grazie a un'asta dedicata ai collezionisti. Un pezzo di storia che unisce motorsport e manga: una rarissima bandiera Dragon Ball x McLaren firmata da Akira Toriyama sarà battuta all'asta durante il Season Launch Auction della Formula 1. Un oggetto unico nato da una collaborazione sorprendente. Una bandiera rarissima che unisce Dragon Ball e Formula 1 I fan di Dragon Ball e gli appassionati di motorsport potrebbero trovarsi davanti a uno di quegli oggetti che sembrano usciti direttamente da un universo parallelo. Durante il prossimo Season Launch Auction organizzato da F1 Authentics, verrà infatti messo all'asta un pezzo di memorabilia estremamente raro: una bandiera promozionale Dragon Ball.