Doppio incidente sulla statale 16 a Monopoli il più grave in direzione nord | traffico paralizzato

Questa mattina sulla statale 16 a Monopoli si sono verificati due incidenti, uno dei quali ha coinvolto diversi mezzi e causato lunghe code in direzione nord. Il traffico sulla strada è stato completamente bloccato nel tratto interessato, creando disagi per i veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica degli incidenti.

Un doppio incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 16, all’altezza di Monopoli, con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il sinistro più grave si è verificato sulla carreggiata in direzione nord, dove - per cause ancora in corso di accertamento - due vetture si sono.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico in tilt in direzione nordTraffico a forte rilento questa mattina sulla Strada statale 16 in direzione nord, a Bari, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi dello... Incidente spaventoso sulla statale. Sul posto soccorsi e carabinieri. Traffico paralizzatoMattinata complessa lungo la Ss121 in Sicilia, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti pesanti in piena ora di punta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Doppio incidente tra Matera e Potenza, tre morti nel giro di 24 ore. E in Basilicata scoppia la polemica sulla sicurezza delle strade; Incidente sulla Statale 280 dei Due Mari. Scontro tra Jeep e Focus: le 2 auto finiscono una sopra l’altra; Uomo morto carbonizzato nell’incidente: servirà il test del Dna per avere certezze; Violento scontro tra due auto: morti sul colpo suocero e genero. Schianto sulla Variante: una persona perde la vitaL'impatto ha coinvolto una moto e un'auto. Sul posto il 118, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e le Squadre dell'Anas per ripristinare la regolare circolazione. Code ... casertanews.it Terribile incidente sulla Statale: una persona è morta. Nello scontro coinvolte due auto e una moto. Strada completamente chiusa al trafficoPONTE NELLE ALPI. Tragedia della strada sulla Statale 51 di Alemagna: una persona è morta in un terribile incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, al chilometro 42,700, ... ildolomiti.it Fano, doppio incidente tra via Flaminia e SNAN: un’auto si ribalta, 75enne in ospedale - facebook.com facebook