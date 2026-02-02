Incidente sulla statale 16 a Bari | traffico in tilt in direzione nord

Questa mattina, un incidente sulla statale 16 a Bari ha causato un caos nel traffico in direzione nord. Le auto si sono accumulate subito dopo lo svincolo 9 per Santa Caterina, creando lunghe code e rallentamenti. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La circolazione rimane difficile e si consiglia di percorrere vie alternative.

Traffico a forte rilento questa mattina sulla Strada statale 16 in direzione nord, a Bari, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo 9 per Santa Caterina. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità lungo uno degli assi principali di collegamento della città. Sul posto sono intervenuti gli operatori del traffico e le forze dell'ordine per gestire la viabilità e consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.

