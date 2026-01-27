Incidente spaventoso sulla statale Sul posto soccorsi e carabinieri Traffico paralizzato

Un incidente sulla statale Ss121 in Sicilia ha causato rallentamenti significativi, coinvolgendo soccorsi e carabinieri. La circolazione è temporaneamente paralizzata, evidenziando l’impatto di eventi imprevisti sulla viabilità locale. La situazione richiede attenzione e prudenza agli automobilisti in transito nella zona.

Mattinata complessa lungo la Ss121 in Sicilia, dove un incidente stradale ha provocato rallentamenti pesanti in piena ora di punta. Il sinistro si è verificato intorno alle 8:00 nei pressi del Centro Commerciale Etnapolis, lungo la carreggiata in direzione Catania, con ripercussioni immediate sulla viabilità. Secondo i primi accertamenti effettuati sul posto, l’episodio sarebbe riconducibile a un tamponamento. L’impatto, avvenuto in un tratto particolarmente frequentato dai pendolari del mattino, ha richiesto l’intervento di più soggetti per garantire l’assistenza alle persone coinvolte e la messa in sicurezza della sede stradale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente spaventoso sulla statale. Sul posto soccorsi e carabinieri. Traffico paralizzato Approfondimenti su Ss121 Sicilia Incidente spaventoso sulla statale, code chilometriche. Soccorsi sul posto Un incidente lungo la statale ha causato lunghe code e disagi ai pendolari tra la Brianza e l’Alto Lario. “Statale bloccata”. Schianto tremendo: è tragedia. Traffico paralizzato e lacrime sul lungo dell’incidente La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ss121 Sicilia Argomenti discussi: Spaventoso frontale tra due auto sulla statale della Valsugana (FOTO): i vigili del fuoco intervengono con le pinze idrauliche per liberare i feriti; Scontro tra due auto in curva, coinvolti 3 ragazzi e una coppia: feriti in ospedale; Spaventoso incidente ad Assemini, camion e auto si scontrano lungo la Ss 130; Silvia Berlanda, morta a 22 anni in un incidente stradale: 50enne condannato per omicidio stradale. Spaventoso frontale tra due auto sulla statale della Valsugana (FOTO): i vigili del fuoco intervengono con le pinze idrauliche per liberare i feritiPERGINE VALSUGANA. Spaventoso incidente in Valsugana, un impatto violentissimo tra due auto. Due le persone estratte dalle lamiere e trasferite all'ospedale. L'allerta è scattata intorno alle 19.15 di ... ildolomiti.it #AlbaAdriatica Uno spaventoso incidente stradale si è verificato stamane, 22 gennaio, in via Roma ad Alba Adriatica. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.