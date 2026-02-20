Lavori al centro e alle zone alte di Salerno | doppia sospensione idrica la mappa dei disagi

Disagi in vista, a Salerno: il 23 febbraio, a causa di un intervento di manutenzione in Via Fieravecchia, sarà sospesa l'erogazione idrica dalle 14 alle 19, dall'incrocio di via Cuomo a quello di Corso Vittorio Emanuele. A seguire, il 24 febbraio, in via Fondo Vignola-Brignano, rubinetti a secco dalle 10 alle 20 in diverse strade. OgliaraMontecasinoVia BrecciaVia FuardoAriellaPastoranoCasa RomaCasa LeoneVia Torre BiancaPalazzine Di MaioBrignano SuperioreBrignano InferiorePiezzo di Brignano Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

