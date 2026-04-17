Doppi standard e vuoto strategico | l’UE di fronte all’attacco Usa all’Iran

Durante la Conferenza degli Ambasciatori dell’Unione Europea, tenutasi dieci giorni dopo un attacco degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la presidente della Commissione europea ha affermato che l’Europa non può più svolgere il ruolo di “custode del vecchio ordine mondiale”. La dichiarazione si è aggiunta a un dibattito più ampio sui doppi standard adottati dagli Stati Uniti e sulla mancanza di una strategia chiara da parte dell’UE in relazione alle tensioni in Medio Oriente.

Durante la Conferenza degli Ambasciatori dell’UE, tenutasi a dieci giorni dall’attacco degli Usa e Israele contro l’Iran, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha osservato che l’Europa non può più svolgere il ruolo di « custode del vecchio ordine mondiale ». Da qui l’auspicio di una politica estera più realistica e guidata dai propri interessi. Tale discorso, data la sua discrepanza con i valori fondanti dell’Unione, ha suscitato numerose critiche, tra cui quelle del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della vicepresidente della Commissione Teresa Ribera. Tuttavia, queste critiche finiscono per eclissare...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Doppi standard e vuoto strategico: l’UE di fronte all’attacco Usa all’Iran Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora Notizie correlate Iran, l’ambasciatore Javed (Pakistan): “L’Ue usa doppi standard, è pericoloso. Insista sul ritorno al diritto internazionale”L’ambasciatore del Pakistan in Italia, Ali Javed, vuole in primis esprimere le sue condoglianze pubbliche alle famiglie delle 170 bambine iraniane... 03/03 – Ue smarrita di fronte all’attacco all’Iran – Famiglia uccisa da un’auto con ladri in fuga – Brignone dice basta, stagione finitaHome > Podcast > 03/03 – Ue smarrita di fronte all’attacco all’Iran – Famiglia uccisa da un’auto con ladri in fuga – Brignone dice basta, stagione... Altri aggiornamenti Si parla di: Swalwell e Gonzales si dimettono, il Congresso travolto da due scandali paralleli; Tra scarpe e concerti, il vero rischio per Silvia Salis è non azzeccare il momento. L'analisi di Carone.