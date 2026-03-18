Iran l’ambasciatore Javed Pakistan | L’Ue usa doppi standard è pericoloso Insista sul ritorno al diritto internazionale

L’ambasciatore del Pakistan in Italia ha espresso condoglianze alle famiglie delle 170 bambine iraniane morte nell’incidente di Minab, avvenuto durante i bombardamenti. Nel suo intervento, ha criticato l’Unione Europea accusandola di usare doppi standard e ha sottolineato l’importanza di rispettare il diritto internazionale. La sua dichiarazione si concentra sulla condanna delle perdite umane e sulla richiesta di un approccio più equilibrato nelle relazioni internazionali.

L’ambasciatore del Pakistan in Italia, Ali Javed, vuole in primis esprimere le sue condoglianze pubbliche alle famiglie delle 170 bambine iraniane morte nella scuola elementare a Minab, in Iran, nel primo giorno dei bombardamenti dell’ultima guerra del Golfo. “Gli errori di valutazione in un conflitto, a prescindere dalla loro portata, portano a tragedie umane”. In questo caso, dichiara, “condanne, perlopiù assenti, timide o tardive, hanno messo in luce, ancora una volta, la mentalità selettiva del “noi contro loro””. Ambasciatore, come valuta questa assenza di condanne immediate? Quale sarebbe stata la reazione se una simile miscalculation, errore di valutazione, avesse colpito l’Europa? L’Ue è un blocco importante, eppure manca di unità sulla questione iraniana e palestinese, non ha una voce sola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, l’ambasciatore Javed (Pakistan): “L’Ue usa doppi standard, è pericoloso. Insista sul ritorno al diritto internazionale” Articoli correlati Iran, Meloni al Senato: "L'Italia non vuole entrare in guerra, intervento Usa e Israele fuori da diritto internazionale" - DIRETTALa premier in Senato per riferire in merito alla sitauzione geopolitica attuale, prima del prossimo Consiglio Europeo: nel pomeriggio si recherà alla... Leggi anche: Crosetto: “Guerra Usa in Iran? Certo che è al di fuori delle regole del diritto internazionale”. Bagarre in Aula – Video Altri aggiornamenti su Iran l'ambasciatore Javed Pakistan L'Ue... Allarme di Meloni dal Golfo: Serve soluzione pacifica. Rimpatriati i primi italianiVenti turisti italiani rimpatriati, ambasciata a Teheran ridotta all’osso, esercitazioni militari sospese in Iraq e Kuwait, allerta per i 600 connazionali che risiedono o lavorano in Iran. Il governo ... repubblica.it Iran, deputato straccia foto dei leader europei: c'è anche Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatore - VideoIl deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il Presidente italiano Sergio Mattarella. Khamenei è una grande ... adnkronos.com