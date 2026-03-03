03 03 – Ue smarrita di fronte all’attacco all’Iran – Famiglia uccisa da un’auto con ladri in fuga – Brignone dice basta stagione finita

L’Unione Europea si trova in difficoltà di fronte alle recenti tensioni con l’Iran, mentre il Parlamento europeo ha convocato una riunione del Collegio di sicurezza. Nel frattempo, in Italia, una famiglia è stata uccisa da un’auto coinvolta in una fuga di ladri, e una nota campionessa di sci ha annunciato la fine della sua stagione dopo un infortunio.

Ue smarrita di fronte all'attacco all'Iran. Von der Leyen riunisce il Collegio di sicurezza e auspica il cambio di regime. Timori per gli attacchi a Cipro e il caro-energia. Macron: "Aumenteremo l numero di testate nucleari". Otto Paesi europei sono interessati alla cooperazione sulla deterrenza. Famiglia uccisa a Roma in un incidente stradale da un'auto con ladri in fuga. La procura indaga per omicidio. Federica Brignone dice basta, stagione finita: "Il mio fisico presenta il conto".