Un meme diffuso tra i sostenitori del No ha definito la premier italiana “pazza” perché vota Sì al referendum. La polemica si accende mentre il presidente della Repubblica aveva invitato a mantenere toni moderati. La scena politica si infiamma con questa diffusione online, che suscita reazioni tra chi sostiene il No e chi invece promuove un comportamento più pacato.

E meno male che Mattarella aveva chiesto di moderare i toni. L’ultima mossa dei promotori del No, a sinistra, è la diffusione di un”meme” sui social nel quale si raffigura Giorgia Meloni in veste di paziente psichiatrica, ovviamente alle prese con voci e fantasmi interiori, quindi sostanzialmente pazza. “E dimmi Giorgia, questi magistrati che liberano spacciatori e pedofili sono qui in questa stanza con noi?», si legge in un post, diffuso online, dal parlamentare napoletano di Avs Francesco Borrelli, che ironizza, in modo davvero becero, sulle recenti dichiarazioni della presidente del Consiglio sul referendum della giustizia e sulle... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, sinistra senza vergogna: diffuso un “meme” per dire che la Meloni è pazza perché vota Sì…

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