Il mio nome ha la voce di mio padre | Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave lutto

Stefano De Martino si è chiuso nel silenzio dopo l’ improvvisa morte del padre Enrico, il 19 gennaio scorso. I funerali si sono tenuti in forma privata, nella chiesa di San Michele situata sul Colle Sant’Alfonso, a Torre del Greco. “Era il miglior papà”, sono state le uniche parole che Stefano De Martino è riuscito a pronunciare in chiesa. A stargli vicino in un momento così difficile come quello della cerimonia funebre c’erano il figlio Santiago, l’ex moglie Belen Rodriguez e l’ex fidanzata Emma Marrone. Oltre a tantissimi amici e parenti come Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani e Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

