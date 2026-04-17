Dopo la pioggia torna il sereno per il weekend O quasi

Dopo una notte di pioggia intensa, il cielo si sta schiarendo lentamente e le previsioni indicano un miglioramento per il fine settimana. La perturbazione che ha interessato il territorio lecchese tra giovedì e venerdì ha portato pioggia battente e un aumento delle temperature. Le strade sono ancora umide e alcune zone potrebbero aver accumulato acqua a causa delle precipitazioni. Le condizioni del tempo sembrano in via di stabilizzazione.

Risveglio sotto una pioggia battente. Una perturbazione ha raggiunto il territorio lecchese nella notte fra giovedì e venerdì, portando con sé scrosci d'acqua piuttosto intensi. Le precipitazioni, tuttavia, sono destinare a esaurirsi nella mattinata di venerdì. Ampie schiarite sono previste dal.🔗 Leggi su Leccotoday.it Baie de Somme : un littoral qui disparaît peu à peu | Documentaire Catastrophe naturelle- AMP Notizie correlate Leggi anche: Meteo: dopo due forti perturbazioni atlantiche, nel weekend torna il sereno Il weekend regalerà il sereno. Poi, di nuovo, la pioggiaWeekend soleggiato, prima del passaggio di una nuova perturbazione che porterà con sé precipitazioni anche di carattere intenso. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo; Dopo la pioggia torna il sereno per il weekend. O quasi; Dopo tre giorni di pioggia e ‘freschino’, da giovedì torna il bel tempo; Dopo il caldo torna la pioggia, da domenica crollano le temperature e arriva la sabbia sahariana: le previsioni del tempo. Ci risiamo, da Domenica 12 torna la pioggia a partire da queste regioniItalia colpita e affondata, di nuovo. A partire da domenica 12 aprile il maltempo tornerà alla riscossa su tutto il Mediterraneo centrale ad opera di un ... meteogiornale.it Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempoResidua instabilità per tutta la giornata di giovedì, poi anticiclone in rinforzo e tempo più soleggiato fino al weekend ... romatoday.it , Sul percorso Indire e sulle GPS sostegno il dubbio continua a far discutere: dopo lo scioglimento della riserva, l’inserimento in avviene in coda o a - facebook.com facebook