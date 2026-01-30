Il weekend regalerà il sereno Poi di nuovo la pioggia

Il fine settimana inizia con giornate soleggiate e temperature miti, ideale per uscire o fare una passeggiata. Ma già da domenica, l’alta pressione si sposta e lascia spazio a una nuova perturbazione. Presto arriveranno piogge intense, che rischiano di rovinare i piani di chi aveva programmato attività all’aperto.

Weekend soleggiato, prima del passaggio di una nuova perturbazione che porterà con sé precipitazioni anche di carattere intenso. Le temperature massime rimarranno su valori fra i 6° e gli 8° C.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono.

