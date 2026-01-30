Il weekend regalerà il sereno Poi di nuovo la pioggia

Da leccotoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana inizia con giornate soleggiate e temperature miti, ideale per uscire o fare una passeggiata. Ma già da domenica, l’alta pressione si sposta e lascia spazio a una nuova perturbazione. Presto arriveranno piogge intense, che rischiano di rovinare i piani di chi aveva programmato attività all’aperto.

Weekend soleggiato, prima del passaggio di una nuova perturbazione che porterà con sé precipitazioni anche di carattere intenso. Le temperature massime rimarranno su valori fra i 6° e gli 8° C.Le previsioni per sabatoA Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Weekend Precipitazioni

Il sereno resiste fino a sabato: poi si rivede la pioggia

Ultime ore di pioggia, poi torna il sereno: temperature ancora sopra la media

Le ultime ore di pioggia preludono a un miglioramento del tempo, con il vortice che si allontana verso sudovest.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Erkan Meriç e Hazal Suba: chimica sul set e confessioni che nessuno si aspettava

Video Erkan Meriç e Hazal Suba??: chimica sul set e confessioni che nessuno si aspettava

Ultime notizie su Weekend Precipitazioni

Argomenti discussi: Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 23 al 25 gennaio; Oroscopo e classifica della settimana fino all'8 febbraio: momento magico per Sagittario.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.