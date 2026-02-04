Meteo | dopo due forti perturbazioni atlantiche nel weekend torna il sereno

Dopo due intense perturbazioni atlantiche, il cielo torna a schiarirsi nel fine settimana. Gli esperti di 3BMeteo.com prevedono che tra giovedì e venerdì il Veneto sarà interessato da due nuove perturbazioni provenienti dall’Atlantico, ma da sabato il tempo migliorerà e il sole tornerà a splendere.

Gli esperti di 3BMeteo.com annunciano l'arrivo di due perturbazioni atlantiche che interesseranno il Veneto tra giovedì e venerdì. La prima, i cui effetti sono cominciati già mercoledì, manterrà tempo instabile anche nelle ore successive, dando luogo a piogge e rovesci diffusi nella prima parte.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

