Dopo la condanna per bancarotta fraudolenta si erano rifugiati in Francia | coniugi arrestati

Dopo essere stati condannati per bancarotta fraudolenta aggravata, una coppia si era rifugiata in Francia. Ieri, le forze di polizia di Saint-Laurent-du-Var, vicino a Nizza, hanno arrestato i due coniugi. L'arresto è avvenuto in un'area residenziale della località francese, dove erano stati individuati dagli agenti durante un'operazione di controllo. La coppia si trovava in un appartamento al momento dell'intervento.

Si erano rifugiati in Francia dopo la condanna per bancarotta fraudolenta aggravata, ma sono stati arrestati nella giornata di ieri a Saint-Laurent-du-Var, nei pressi di Nizza, dalle autorità di polizia locale. Nei confronti di Claudio Vitalucci e Lorena Belardinelli, coniugi originari di San.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Arrestati in Costa Azzurra coniugi latitanti di San Costanzo: devono scontare 8 e 4 anni per bancarotta fraudolentaPESARO — È terminata in una località della Costa Azzurra, a Saint Laurent du Var, la fuga di due coniugi italiani, Vitalucci Claudio di 68 anni e... Un'altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro AntoniniVaredo (Monza Brianza), 5 marzo 2026 - È arrivata un'altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini, uno degli eredi dello storico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rito abbreviato e riforma Cartabia: no alla riapertura dei termini dopo la condanna; Netturbino morto dopo pestaggio: la Procura invoca una condanna a 14 anni per il presunto aggressore; Processo Portanova, ore cruciali: si decide il destino del calciatore. Rischia la conferma dei 6 anni per stupro; Patto con clan per l’elezione, dopo la condanna definitiva in carcere ex sindaco. Sconterà 10 anni. Portanova, confermata la condanna per violenza sessuale: annunciato il ricorso in CassazioneLa Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni ai danni di Manolo Portanova. Il giocatore della Reggiana è sotto processo per presunta violenza sessuale di gruppo. L'episodio risale ... msn.com Maltrattamenti su anziani: la Polizia arresta badante dopo la condannaFine della corsa per una donna agrigentina, la cui missione di assistenza si era trasformata in un incubo quotidiano per l'anziano che avrebbe dovuto accudire. Gli agenti della Squadra Mobile di Agrig ... lasicilia.it Sarà, inaugurato domani mattina il centro Fontana di Augusta. Dopo l'inno nazionale, ci sarà un quadrangolare e poi una manifestazione di atletica leggera facebook #Abbott riduce la guidance 2026 dopo l’acquisizione di Exact Sciences, mentre il titolo scende ed emergono pressioni su nutrizione e dispositivi nonostante risultati trimestrali in linea con le attese. Fatti e numeri nell'articolo di @_giulialfieri x.com