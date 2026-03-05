Un' altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini

Un altro tribunale ha emesso una condanna per bancarotta fraudolenta a carico di Mauro Antonini, residente a Varedo. La sentenza si riferisce a un procedimento riguardante la gestione di un autosalone locale, noto per aver promesso vetture ai clienti senza averle mai consegnate. Antonini è uno degli eredi della attività commerciale coinvolta. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore dai giudici.

Varedo (Monza Brianza), 5 marzo 2026 - È arrivata un'altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini, uno degli eredi dello storico autosalone di Varedo salito alla ribalta delle cronache per le vetture pagate dai clienti ma mai consegnate. Il Tribunale di Monza gli ha inflitto la pena di 15 mesi, in continuazione con quella già avuta di 3 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta e appropriazione indebita, oltre al risarcimento dei danni al fallimento della società commerciale multimarche di auto con una provvisionale di 150 mila euro, insieme al fratello Giuseppe. L'accusa contestata a Mauro Antonini risale a quando era amministratore unico della "Autosalone Felice" dichiarata fallita nel 2021 dopo la cessioni nel 2016 in favore della "Autosalone Antonini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un'altra condanna per bancarotta fraudolenta per Mauro Antonini Società di scommesse fallita a Bari, la Cassazione conferma condanna per bancarotta fraudolenta all'ex amministratoreL'uomo è stato riconosciuto responsabile di "bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale". Leggi anche: Bancarotta fraudolenta per Zema Contenuti utili per approfondire Mauro Antonini. Ciclabili, chiesta un’altra condanna per GranelliUn anno e quattro mesi per omicidio stradale. È la condanna chiesta dalla pm Barbara Benzi al gup Alberto Carboni per Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche del Comune, imputato per presunte ... ilgiorno.it Uccisa su ciclabile, chiesta altra condanna per assessore MilanoLa Procura di Milano ha formulato stamani un'altra richiesta di condanna per omicidio stradale per Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano e finito imputato, con rito ... ansa.it