Dopo undici anni di convivenza, l’attore noto per la serie televisiva ha annunciato il matrimonio con la compagna, con una dedica pubblicata sui social. La frase condivisa recita: «Promettere di amarti è stato facile», seguita da un messaggio più personale. La coppia ha scelto di rendere pubblica la notizia attraverso i propri profili online, senza ulteriori dettagli sul giorno o i preparativi.

« «Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto »: così ha scritto Salvatore Esposito, meglio conosciuto come Genny Savastano in Gomorra, sotto un post Instagram in cui ha condiviso la promessa di matrimonio celebrata a Napoli con la compagna Paola Rossi. Una cerimonia intima, sobria e romantica. Per l’occasione speciale l’attore ha scelto un classico completo scuro, mentre la sposa ha indossato un abito bianco moderno e raffinato. Gomorra – La serie, tutte le donne al potere. guarda le foto Undici anni d’amore tra Salvatore Esposito e Paola Rossi. La relazione tra Salvatore Esposito e Paola Rossi è iniziata nel 2014 a Salamanca.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo 11 anni di relazione, il matrimonio tra l'attore di Gomorra e la compagna Paola Rossi. La dedica sui social: «Promettere di amarti è stato facile»

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