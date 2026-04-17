Dopo 11 anni di relazione il matrimonio tra l' attore di Gomorra e la compagna Paola Rossi La dedica sui social | Promettere di amarti è stato facile

Da iodonna.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo undici anni di convivenza, l’attore noto per la serie televisiva ha annunciato il matrimonio con la compagna, con una dedica pubblicata sui social. La frase condivisa recita: «Promettere di amarti è stato facile», seguita da un messaggio più personale. La coppia ha scelto di rendere pubblica la notizia attraverso i propri profili online, senza ulteriori dettagli sul giorno o i preparativi.

« «Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto »: così ha scritto Salvatore Esposito, meglio conosciuto come Genny Savastano in Gomorra, sotto un post Instagram in cui ha condiviso la promessa di matrimonio celebrata a Napoli con la compagna Paola Rossi. Una cerimonia intima, sobria e romantica. Per l’occasione speciale l’attore ha scelto un classico completo scuro, mentre la sposa ha indossato un abito bianco moderno e raffinato. Gomorra – La serie, tutte le donne al potere. guarda le foto Undici anni d’amore tra Salvatore Esposito e Paola Rossi. La relazione tra Salvatore Esposito e Paola Rossi è iniziata nel 2014 a Salamanca.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Dopo 11 anni di relazione, il matrimonio tra l'attore di Gomorra e la compagna Paola Rossi. La dedica sui social: «Promettere di amarti è stato facile»

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