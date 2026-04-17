Donna morta travolta sui binari tra Loreto e Varano disagi e ritardi per i treni | la notizia in aggiornamento

Una donna è deceduta dopo essere stata investita sui binari della linea Pescara - Ancona, provocando la sospensione della circolazione tra Loreto e Varano a partire dalle 11. La tratta ferroviaria è rimasta ferma per diverse ore, causando ritardi e disagi ai passeggeri. La circolazione è stata ripristinata successivamente, ma i dettagli sulla vicenda non sono ancora stati resi noti.

Una donna è morta dopo essere stata investita sulla linea Pescara - Ancona: circolazione sospesa tra Loreto e Varano dalle ore 11.30 per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. La tragedia si è verificata vcino alla stazione ferroviaria di Camerano Aspio. La donna, italiana, aveva 48 anni ed era residente nella zona. E' stata travolta da un convoglio di Alta Velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione, in direzione Ancona. Non si conoscono ancora i dettagli. L'unica certezza, al momento, sono i disagi nella circolazione dei treni. Aggiornamento ore 13 La circolazione, precedentemente sospesa, è ora fortemente rallentata e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona tra Loreto e Varano.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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