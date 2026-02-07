Viene investito da un treno sulla linea Brennero Trento morto un anziano | ritardi fino a 90 minuti

Un uomo di età avanzata ha perso la vita questa mattina alla stazione di Mori, in Trentino, dopo essere stato investito da un treno Frecciarossa. L’incidente ha provocato ritardi fino a 90 minuti sui collegamenti ferroviari. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per l’anziano non c’era già più niente da fare. La Polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un anziano è deceduto dopo essere stato travolto da un Frecciarossa nella stazione di Mori, in Trentino. L'uomo è morto poco dopo l'intervento dei soccorsi. Ritardi in riassorbimento con tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

