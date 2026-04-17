Donna di 44 anni finisce nella trappola dei ' Mi piace' | bruciati 9.500 euro in poche ore

Da parmatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 44 anni ha perso circa 9.500 euro in poche ore dopo aver cliccato su un link ricevuto sui social. I carabinieri di Sala Baganza, al termine di un’indagine, hanno denunciato due persone, rispettivamente di 60 e 32 anni, entrambe residenti fuori regione, ritenute responsabili di aver organizzato una truffa online. Le accuse si basano su elementi raccolti durante le verifiche condotte dagli inquirenti.

Nei giorni scorsi, a conclusione di una articolata indagine, i carabinieri di Sala Baganza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 60enne e una 32enne italiani, entrambi residenti fuori regione, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili di una truffa eseguita con.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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