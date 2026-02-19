A Gorlago, la questura ha chiuso un locale per 15 giorni dopo che il proprietario ha sparato colpi a salve per fermare una rissa. L’episodio è avvenuto ieri sera, quando gli agenti sono intervenuti per sedare la rissa tra alcuni clienti all’interno del locale. Il titolare, nel tentativo di calmare la folla, ha sparato in aria con una pistola a salve, creando panico tra i presenti. La decisione di chiudere il locale è stata presa per prevenire ulteriori incidenti. La vicenda resta sotto indagine.

IL PROVVEDIMENTO. Il titolare avrebbe esploso dei colpi di pistola a salve per disperdere i partecipanti a una rissa. La questura di Bergamo ha disposto la chiusura di un locale di Gorlago per 15 giorni. Un provvedimento emesso a seguito di alcuni gravi episodi riscontrati dai carabinieri. Nella serata dell’8 febbraio è scoppiata una violenta lite tra quattro persone davanti al locale e il titolare, nel tentativo di riportare la calma, avrebbe esploso alcuni colpi di pistola a salve. Intervenuti, i carabinieri hanno rinvenuto sei bossoli di pistola a salve di tipo «scacciacani»: dalle testimonianze è emerso che, invece di calmare gli animi, l’uomo avrebbe preso l’arma dal bancone e sarebbe uscito in strada, esplodendo alcuni colpi per disperdere i contendenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gorlago, la questura chiude un locale per 15 giorni

Violenta rissa e spari con una scacciacani: chiuso per 15 giorni un locale di GorlagoIl livello di tensione in un locale di Gorlago è salito quando, mercoledì 18 febbraio, è scoppiata una violenta rissa tra alcuni clienti.

Leggi anche: Giovani feriti all'esterno di un locale: il Questore di Napoli chiude discoteca per 15 giorni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.