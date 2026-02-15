Bimbo in attesa di trapianto a Napoli l’appello di Anna Asaro | Gli errori medici non scoraggino la donazione
Anna Asaro ha scritto sui social per chiedere rispetto e responsabilità, dopo che un bambino di Napoli aspetta un trapianto di cuore. La madre di Sofia Tedesco, conosciuta attivista, ha espresso solidarietà e speranza, invitando a non lasciarsi scoraggiare dagli errori medici. Quel bambino ha bisogno di un intervento urgente e la sua storia ha toccato molte persone.
Un messaggio affidato ai social, parole di speranza, di dolore condiviso e di responsabilità civile. Anna Asaro, madre di Sofia Tedesco e figura da anni impegnata ad Agrigento nella diffusione della cultura della donazione degli organi, ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato a Napoli in attesa di un nuovo trapianto di cuore. E prende anche posizione su un argomento così delicato come quello della donazione. Il suo non è un intervento occasionale ma si inserisce in un percorso umano e pubblico costruito nel tempo. Dopo la scomparsa della figlia Sofia in un incidente stradale, la sua testimonianza si è trasformata in impegno costante: incontri nelle scuole, momenti di memoria condivisa, iniziative culturali e campagne di sensibilizzazione dedicate al valore del dono e alla responsabilità collettiva verso chi attende una possibilità di vita.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Bimbo in attesa di trapianto a Napoli: la speranza ora è un cuore meccanico, attivato uno specialista del Niguarda
Tommaso, un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di morire dopo un trapianto di cuore fallito.
Trapianto cuore “bruciato”, sei tra medici e paramedici indagati dai pm di Napoli. Il bimbo “sta peggiorando”
La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.
Argomenti discussi: Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell’ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto; Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Napoli, il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma. Ma il Monaldi: resta in lista d'attesa; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata.
Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da BolzanoIl cuore deteriorato trapiantato al bambino di Napoli, che ora versa in condizioni gravissime al Monaldi, sarebbe stato trasportato da Bolzano al capoluogo campano in un contenitore di plastica comu ... rtl.it
Bimbo in attesa di un cuore, legale famiglia: Oggi la tac. Domani nuova valutazione al MonaldiL’esame in attesa della riunione dell’equipe multidisciplinare dell’ospedale napoletano. Le condizioni del piccolo gravi ma stazionarie ... msn.com
