Bimbo in attesa di trapianto a Napoli l’appello di Anna Asaro | Gli errori medici non scoraggino la donazione

Anna Asaro ha scritto sui social per chiedere rispetto e responsabilità, dopo che un bambino di Napoli aspetta un trapianto di cuore. La madre di Sofia Tedesco, conosciuta attivista, ha espresso solidarietà e speranza, invitando a non lasciarsi scoraggiare dagli errori medici. Quel bambino ha bisogno di un intervento urgente e la sua storia ha toccato molte persone.

Un messaggio affidato ai social, parole di speranza, di dolore condiviso e di responsabilità civile. Anna Asaro, madre di Sofia Tedesco e figura da anni impegnata ad Agrigento nella diffusione della cultura della donazione degli organi, ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia del bambino ricoverato a Napoli in attesa di un nuovo trapianto di cuore. E prende anche posizione su un argomento così delicato come quello della donazione. Il suo non è un intervento occasionale ma si inserisce in un percorso umano e pubblico costruito nel tempo. Dopo la scomparsa della figlia Sofia in un incidente stradale, la sua testimonianza si è trasformata in impegno costante: incontri nelle scuole, momenti di memoria condivisa, iniziative culturali e campagne di sensibilizzazione dedicate al valore del dono e alla responsabilità collettiva verso chi attende una possibilità di vita.

Tommaso, un bambino di due anni ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, rischia di morire dopo un trapianto di cuore fallito.

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, per il caso del trapianto di cuore su un bambino di due anni avvenuto al Monaldi lo scorso 23 dicembre.

