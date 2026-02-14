A Torino trapianto di cuore-fegato in blocco salva 32enne nato con organi invertiti a ‘specchio’

A Torino, un trapianto combinato di cuore e fegato ha salvato un giovane di 32 anni nato con organi invertiti, a causa di una condizione rara chiamata situs viscerum inversus. L’intervento, eseguito presso le Molinette, ha coinvolto la sostituzione simultanea di entrambi gli organi, un’operazione mai realizzata prima in tutto il mondo. Il paziente, che da sempre conviveva con questa anomalia anatomica, ha ricevuto gli organi in blocco da un donatore compatibile, consentendo di ripristinare le funzioni vitali.

(Adnkronos) – All'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato realizzato un intervento senza precedenti a livello mondiale: un trapianto combinato di cuore e fegato su un giovane di 32 anni nato con una rarissima condizione anatomica, il situs viscerum inversus, in cui gli organi interni sono disposti "a specchio".