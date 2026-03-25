Condannato Don Alì a Torino | due anni di carcere per il re dei maranza sbotta in tribunale contro la giudice

Da torinotoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, è stato condannato a due anni di carcere Don Alì, noto come il “re dei maranza” e attivo sui social con il nome di Alì Said. In tribunale, si è rivolto con veemenza alla giudice, mentre due dei suoi complici hanno ricevuto pene detentive di dieci e un anno. La sentenza è stata emessa al termine di un processo riguardante episodi di violenza.

Due anni di carcere per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; dieci mesi di reclusione per uno dei suoi complici e un anno per l’altro. Oggi, 25 marzo, è terminato con tre condanne a queste pene il processo di primo grado ai ragazzi responsabili dell’agguato a un maestro della scuola elementare delle suore Immacolatine di via Vetignè 7, lo scorso ottobre, a Torino. Sono accusati di stalking. Li difende l’avvocata Federica Galante, che aveva chiesto di riqualificare il reato come minacce. Quando è stato letto il dispositivo, il principale imputato ha sbottato contro la giudice, che lo ha redarguito. Per l’occasione, Don Alì è arrivato in tribunale dal carcere di Aosta, dove sta scontando precedenti condanne a più di cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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