Condannato Don Alì a Torino | due anni di carcere per il re dei maranza sbotta in tribunale contro la giudice

A Torino, è stato condannato a due anni di carcere Don Alì, noto come il “re dei maranza” e attivo sui social con il nome di Alì Said. In tribunale, si è rivolto con veemenza alla giudice, mentre due dei suoi complici hanno ricevuto pene detentive di dieci e un anno. La sentenza è stata emessa al termine di un processo riguardante episodi di violenza.

Due anni di carcere per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; dieci mesi di reclusione per uno dei suoi complici e un anno per l’altro. Oggi, 25 marzo, è terminato con tre condanne a queste pene il processo di primo grado ai ragazzi responsabili dell’agguato a un maestro della scuola elementare delle suore Immacolatine di via Vetignè 7, lo scorso ottobre, a Torino. Sono accusati di stalking. Li difende l’avvocata Federica Galante, che aveva chiesto di riqualificare il reato come minacce. Quando è stato letto il dispositivo, il principale imputato ha sbottato contro la giudice, che lo ha redarguito. Per l’occasione, Don Alì è arrivato in tribunale dal carcere di Aosta, dove sta scontando precedenti condanne a più di cinque anni di carcere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Condannato Don Alì a Torino: due anni di carcere per il "re dei maranza", sbotta in tribunale contro la giudice Articoli correlati Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di... Don Alì, il "Re dei Maranza", chiede la perizia psichiatricaHa chiesto, attraverso i suoi legali, di essere sottoposto a perizia psichiatrica e poter essere giudicato con rito abbreviato Alì Said, noto sui... Contenuti utili per approfondire Condannato Don Alì a Torino due anni di... Discussioni sull' argomento Docenti sotto tiro, dopo l'agguato di Don Alì al maestro l'auto bruciata alla prof. I sindacati: Cresce il livore di alunni e famiglie; Baby Gang arrestato di nuovo: guai senza fine per il trapper di Milano. Don Alì condannato a Torino: due anni di carcere per il re dei maranza, sbotta in tribunale contro la giudiceDue anni di carcere per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; dieci mesi di reclusione per uno dei suoi complici e un anno per l’altro. Oggi, 25 marzo, è terminato con tre condanne a qu ... torinotoday.it Torino, la condanna per Don Alì: due anni per l'aggressione al maestroUn anno a testa per i suoi complici. La sentenza poco fa in aula È stato condannato a due anni Don Alì per i fatti riguardanti l’aggressione al maestro di una scuola elementare in via Vestignè. Stam ... msn.com Ha mentito. Spudoratamente, senza alcuna vergogna. Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, aveva detto di non conoscere Mauro Caroccia. Di aver scoperto solo dopo che la sua socia diciottenne fosse figlia di un condannato per mafia: “Si tratta di - facebook.com facebook