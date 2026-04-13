Durante l’incidente probatorio, la difesa ha richiesto l’esame dell’organo nativo di Domenico Caliendo, con particolare attenzione all’analisi del cuore originario. Sono emersi dubbi riguardo a possibili nuovi interrogatori e a un altro decesso considerato sospetto. La richiesta si inserisce nel quadro delle verifiche in corso sul caso, che coinvolge anche altri elementi investigativi. La procedura si svolge in un contesto di approfondimenti legali già in atto.

Domenico Caliendo: chiesta l'analisi del cuore originario durante l'incidente probatorio. Emergono dubbi su nuovi interrogatori e su un altro decesso sospetto. Una nuova istanza è stata depositata presso il Giudice per le Indagini Preliminari per fare ulteriore luce sulla morte di Domenico Caliendo. L'avvocato Francesco Petruzzi, che assiste i genitori del piccolo, ha richiesto formalmente che l'organo cardiaco originario del bambino — ovvero quello rimosso prima del trapianto rivelatosi poi fatale — sia messo a disposizione degli esperti durante l'accertamento tecnico previsto per il 28 aprile al Policlinico di Bari. Secondo il legale, questo esame è imprescindibile per sciogliere dubbi tecnici ancora pendenti e fornire risposte concrete sulle condizioni cliniche di partenza di Domenico Caliendo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Domenico Caliendo: la difesa chiede l’esame dell’organo natio durante l’incidente probatorio

Morte Domenico Caliendo, al via incidente probatorio e autopsia su corpo bimbo, durante operazione rimasto 45’ senza cuoreIn vista dell’accertamento, è stato completato il collegio dei consulenti tecnici nominati dalla famiglia Caliendo, e sostituito il professor Mauro...

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