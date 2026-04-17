Domenica l’Open Day | Siponto ti aspetta

Domenica si terrà l’Open Day a Siponto, con ingresso agli scavi archeologici e attività dedicate ai visitatori. Durante la giornata saranno organizzate visite guidate e laboratori, offrendo l’opportunità di esplorare l’area e conoscere meglio i reperti storici. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperto a tutti coloro che desiderano scoprire il patrimonio archeologico del sito.

Siponto ti aspetta! Il 19 Aprile il passato torna a vivere tra gli scavi archeologici con racconti, visite guidate e attività laboratoriali. 10:30-18:00 Parco Archeologico e Area archeologica di Siponto Il programma prevede: Visite guidate a cura di archeologi specializzati alla scoperta del sito e degli scavi. prenotazione consigliata. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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