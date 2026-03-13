Domenica nel pavese quarto concentramento del campionato in campo Gas Sales Bluenergy Sitting Volley

Domenica si svolgerà il quarto concentramento del campionato maschile di serie A1 di Sitting Volley nel Pavese. La squadra Gas Sales Bluenergy Sitting Volley sarà in campo al Palazzetto dello Sport Campanini di Sannazzaro de’ Burgondi. L’evento vede la partecipazione di diverse formazioni e si svolgerà tutto nello stesso impianto. La giornata è programmata per domenica 15 marzo.

La quarta giornata del campionato maschile di serie A1 di Sitting Volley si avvicina e Gas Sales Bluenergy Sitting Volley sarà impegnata domenica 15 marzo al Palazzetto dello Sport Campanini di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia, dove è in programma il quarto concentramento stagionale del Girone A.Dopo le due vittorie ottenute nel terzo concentramento stagionale, la formazione biancorossa tornerà in campo per un nuovo appuntamento di grande importanza nella corsa alla fase finale del campionato. La squadra guidata da Giovanni Marani e Vincenzo Gagliardi arriva all'appuntamento forte delle prestazioni offerte nel concentramento di Chieri, che hanno permesso ai biancorossi di consolidare una posizione ai vertici della classifica, alle spalle di Ad Astra ASD.