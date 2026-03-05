oida aperte le prevendite per i tre concerti al teatro petrarca

Sono state aperte le prevendite per tre concerti dell’OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, che si terranno al Teatro Petrarca. Gli eventi fanno parte di una serie di spettacoli programmati per celebrare i dieci anni di attività dell’orchestra e si svolgeranno nel corso della prossima primavera. La data di riferimento è il 5 marzo 2026.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Entrano nel vivo i concerti di OIDA, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività: una primavera di musica e spettacoli innovativi per la città. Sono aperte infatti le prevendite delle tre date al Teatro Petrarca in programma tra marzo e aprile, rassegna sostenuta da Fondazione Guido d’Arezzo, Estra, Coingas e Sintra. Il primo appuntamento è “Alle origini – Caos, luce, futuro”, in programma venerdì 27 marzo alle 21, con OIDA diretta dal Maestro Alessio Tiezzi. Il concerto propone un percorso musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi: dalle suggestioni timbriche e narrative di Strauss e Ravel alla limpidezza sinfonica di Mendelssohn, fino ai dialoghi tra classico e contemporaneo che accostano Beethoven e Saint-Saëns alla scrittura di Richter. 🔗 Leggi su Lanazione.it

