Fabregas | Domani ci attende una sfida in uno stadio imponente giocheremo con la nostra mentalità

Cesc Fabregas avverte il suo Como: domani sera in campo contro il Napoli di Conte. Il centrocampista spagnolo ha parlato ai canali ufficiali della squadra, dicendo che sarà una partita importante in uno stadio grande. Fabregas ha aggiunto che i suoi giocheranno con la mentalità giusta, pronti a lottare fino alla fine.
Cesc Fabregas è intervenuto ai canali ufficiali del Como e ha presentato brevemente la sfida di domani sera tra la sua squadra e il Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni. Fabregas: «Domani partita importante, scenderemo in campo con la nostra mentalità». Queste le brevi dichiarazioni di Fabregas: “Domani ci attende una partita molto importante. Uno scontro ad eliminazione diretta contro i campioni d’Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità e mantenendo alta la concentrazione”. Napoli-Como, le probabili formazioni. Domani sera al Maradona scenderanno in campo Napoli e Como. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
