Fabregas | Domani ci attende una sfida in uno stadio imponente giocheremo con la nostra mentalità

Cesc Fabregas avverte il suo Como: domani sera in campo contro il Napoli di Conte. Il centrocampista spagnolo ha parlato ai canali ufficiali della squadra, dicendo che sarà una partita importante in uno stadio grande. Fabregas ha aggiunto che i suoi giocheranno con la mentalità giusta, pronti a lottare fino alla fine.

