Più di un anno dopo aver vinto il Festival di Sanremo, l’artista genovese Olly continua a lavorare senza sosta. Recentemente, Dolce&Gabbana ha deciso di aprire il proprio archivio per l’artista, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La sua presenza nel panorama musicale e della moda rimane evidente, anche se non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.

E? passato piu? di un anno da quando Olly ha vinto il Festival di Sanremo, ma l’artista genovese non ne vuole sapere di fermarsi. Fresco dell’ottavo disco di platino con il suo album Tutta Vita, negli ultimi mesi ha riempito i palazzetti d’Italia, da Firenze a Torino, passando per Roma, Milano e tante altre citta?. In attesa del Gran Finale, i concerti di giugno già sold out, durante il tour nei palazzetti Olly ha indossato tre capi unici di Dolce&Gabbana. Nello specifico tre giacche in pelle provenienti dall’archivio del marchio italiano, appositamente rieditate e customizzate. Olly sul palco dell'Inalpi Arena di Torino Olly Performs In Rome.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dolce&Gabbana ha aperto il suo archivio per Olly

Notizie correlate

Come Dolce & Gabbana ha rivisitato il suo grande successo Light BlueAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Olly torna al Festival con un look Dolce&Gabbana da vero campione in caricaSanremo 2026 è iniziato così, con il campione in carica di nuovo all'Ariston per ripartire da dove il discorso si era interrotto lo scorso febbraio.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Perché Stefano Gabbana ha lasciato Dolce&Gabbana?; Stefano Gabbana lascia la presidenza del Gruppo; Dolce senza Gabbana, Stefano lascia la presidenza del gruppo; Cosa sta succedendo a Dolce & Gabbana?.

Stefano Gabbana lascia Dolce&Gabbana: come cambierà il futuro della MaisonStefano Gabbana lascia Dolce&Gabbana e apre una nuova fase per il brand tra cambi al vertice e scenari futuri per la maison italiana ... rumors.it

Stefano Gabbana si dimette, allo studio la cessione della sua quotaStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase cruciale per la maison. it.fashionnetwork.com

Questa crostata al cacao e ganache al cioccolato senza glutine è un dolce irresistibile, perfetto per chi ama i dessert intensi e golosi ma desidera una ricetta semplice da realizzare anche in casa. SALVA LA RICETTA: facebook

Questo tocco dolce di Kovacevic #GoalOfTheDay x.com