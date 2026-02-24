Olly torna al Festival con un look Dolce&Gabbana da vero campione in carica

Olly torna al Festival di Sanremo con un look Dolce&Gabbana, dimostrando di essere ancora protagonista. La sua presenza al palco, con un abito elegante e curato nei dettagli, cattura l’attenzione del pubblico e dei media. La scelta di uno stile raffinato evidenzia la volontà di riprendere il percorso interrotto lo scorso febbraio. La sua partecipazione continua a generare interesse tra gli appassionati, pronti a scoprire cosa ha in serbo.

Sanremo 2026 è iniziato così, con il campione in carica di nuovo all'Ariston per ripartire da dove il discorso si era interrotto lo scorso febbraio. Dopo svariati dischi di platino e un tour che ha fatto registrare una sfilza di sold-out in tutta Italia, Olly è ricomparso sul palco che lo ha visto vincitore davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas per cantare ancora una volta la sua Balorda Nostalgia. E lo ha fatto, appunto, ripartendo proprio dalla sua ultima serata al Festival, anche per quanto riguarda il look: l'outifit - camicia aperta, canotta e pantalone sartoriale - ha ricordato molto quello della serata finale dello scorso anno, con una palette cromatica che però è stata radicalmente cambiata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Da Dolce&Gabbana le cinture segnano il tempoDa Dolce&Gabbana, le cinture sono un elemento che riflette stile e tradizione, segnando il tempo con eleganza e precisione.

Madonna e Dolce&Gabbana riscrivono la seduzione con The One, vent’anni dopoMadonna e Dolce&Gabbana rivisitano l’iconica fragranza The One, celebrando vent’anni di eleganza e seduzione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata; Conti conferma la presenza di Olly a Sanremo; Conti conferma Olly a Sanremo. Sulle polemiche: Non vi basta quello che è già successo?; Sanremo 2026, Olly apre la prma serata del Festival.

Sanremo, Olly torna a cantare al Festival. Il vincitore della scorsa edizione apre la prima serataQuando le luci del Teatro Ariston si riaccendono e l’orchestra attacca le prime note, c’è un momento sospeso in cui tutto sembra possibile. È in quell’istante che il ritorno di Olly al Festival di San ... 361magazine.com

Sanremo 2026, Olly apre il Festival con Balorda NostalgiaAl via la 76ª edizione di Sanremo: Olly, vincitore 2025, inaugura la prima serata su Rai 1 con Balorda Nostalgia tra emozione e passaggio di testimone. catania.liveuniversity.it

Ed è sulle note di “Balorda nostalgia” di Olly che si apre la prima serata del Festival di Sanremo in un passaggio di testimone con la scorsa edizione. Il cantante genovese, la cui partecipazione era attesa dato che spesso il vincitore ritorna l’anno seguente sul - facebook.com facebook