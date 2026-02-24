Olly torna al Festival con un look Dolce&Gabbana da vero campione in carica

Da gqitalia.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Olly torna al Festival di Sanremo con un look Dolce&Gabbana, dimostrando di essere ancora protagonista. La sua presenza al palco, con un abito elegante e curato nei dettagli, cattura l’attenzione del pubblico e dei media. La scelta di uno stile raffinato evidenzia la volontà di riprendere il percorso interrotto lo scorso febbraio. La sua partecipazione continua a generare interesse tra gli appassionati, pronti a scoprire cosa ha in serbo.

olly torna al festival con un look dolceampgabbana da vero campione in carica
© Gqitalia.it - Olly torna al Festival con un look Dolce&Gabbana da vero campione in carica

Sanremo 2026 è iniziato così, con il campione in carica di nuovo all'Ariston per ripartire da dove il discorso si era interrotto lo scorso febbraio. Dopo svariati dischi di platino e un tour che ha fatto registrare una sfilza di sold-out in tutta Italia, Olly è ricomparso sul palco che lo ha visto vincitore davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas per cantare ancora una volta la sua Balorda Nostalgia. E lo ha fatto, appunto, ripartendo proprio dalla sua ultima serata al Festival, anche per quanto riguarda il look: l'outifit - camicia aperta, canotta e pantalone sartoriale - ha ricordato molto quello della serata finale dello scorso anno, con una palette cromatica che però è stata radicalmente cambiata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Da Dolce&Gabbana le cinture segnano il tempoDa Dolce&Gabbana, le cinture sono un elemento che riflette stile e tradizione, segnando il tempo con eleganza e precisione.

Madonna e Dolce&Gabbana riscrivono la seduzione con The One, vent’anni dopoMadonna e Dolce&Gabbana rivisitano l’iconica fragranza The One, celebrando vent’anni di eleganza e seduzione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata; Conti conferma la presenza di Olly a Sanremo; Conti conferma Olly a Sanremo. Sulle polemiche: Non vi basta quello che è già successo?; Sanremo 2026, Olly apre la prma serata del Festival.

Sanremo, Olly torna a cantare al Festival. Il vincitore della scorsa edizione apre la prima serataQuando le luci del Teatro Ariston si riaccendono e l’orchestra attacca le prime note, c’è un momento sospeso in cui tutto sembra possibile. È in quell’istante che il ritorno di Olly al Festival di San ... 361magazine.com

olly torna al festivalSanremo 2026, Olly apre il Festival con Balorda NostalgiaAl via la 76ª edizione di Sanremo: Olly, vincitore 2025, inaugura la prima serata su Rai 1 con Balorda Nostalgia tra emozione e passaggio di testimone. catania.liveuniversity.it