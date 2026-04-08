Come Dolce & Gabbana ha rivisitato il suo grande successo Light Blue

Il marchio di moda ha aggiornato la sua fragranza più famosa, Light Blue, presentando una versione rivisitata. La nuova proposta mantiene gli elementi distintivi del profumo originale, ma introduce alcune variazioni nelle note e nel design della confezione. La rielaborazione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e sarà disponibile sul mercato nei prossimi mesi. La strategia mira a mantenere la riconoscibilità del brand, puntando anche su un pubblico più giovane.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ho scoperto Light Blue di Dolce & Gabbana quando ero troppo ragazzino per interessarmi davvero ai profumi. Nei primi anni 2000 il mio zio preferito ne aveva una boccetta, e ricordo di avere provato la fragranza di nascosto, in occasione di una cena in famiglia. Sapeva di limoni con un tocco di aria di mare e assomigliava alla sensazione di pulizia che provi appena uscito da una doccia particolarmente soddisfacente. Se non è rotto, non aggiustarlo. né remixarlo, si potrebbe aggiungere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come Dolce & Gabbana ha rivisitato il suo grande successo Light Blue Leggi anche: Dolce & Gabbana Sneaker ‘strobel Portofino Light’: Analis… Leggi anche: Dolce & Gabbana Top ‘kim Dolce&gabbana’: Test Pratico Monica Bellucci | Dolce & Gabbana - Italian Family Temi più discussi: Venezia. L’Alta Moda sfila in Laguna; Fluffy Fragrances 2026: le novità profumi donna; Jupiter 125: quando la carrozzeria diventa tela; L’eccellenza sarda conquista i Mediastars 2026: il trionfo di Vistanet tra i giganti della pubblicità. Come Dolce & Gabbana ha rivisitato il suo grande successo Light Blue«Non deve sembrare una rottura rispetto all'originale, ma deve apparire più raffinato». GQ incontra Alberto Morillas, l'artefice della fragranza, a Milano ... gqitalia.it Dolce & Gabbana in trattative per rinegoziare 450 milioni di debitiL'anno scorso la società ha negoziato il rifinanziamento di circa 300 mln di debito con scadenza a febbraio 2030, ottenendo ulteriori 150 mln dai finanziatori a sostegno dell'espansione nel beauty e n ... it.fashionnetwork.com Perfetto come Dolce da Gustare sempre!Ricettahttps://blog.giallozafferano.it/ricettepanedolci/tiramisu-fragole-e-crema/ **** - facebook.com facebook