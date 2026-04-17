La 20th Century Fox ha pubblicato il primo trailer di The Dog Stars di Ridley Scott, offrendo un primo sguardo al thriller post-apocalittico. Il film uscirà nelle sale il 28 agosto. Scopriamo il trailer ufficiale e i dettagli su cast e sinossi. Nel nuovo film di Ridley Scott. Il film è tratto dal romanzo di Peter Heller del 2012 ed è stato adattato per il grande schermo da Mark L. Smith, i cui lavori precedenti includono “Twisters” e “The Revenant”. Interpretato da Jacob Elordi nel ruolo di Hig, Josh Brolin in quello di Bangley e Margaret Qualley in quello di Cima, il film segue un pilota civile ed ex marine mentre affrontano le conseguenze di una pandemia che ha sterminato quasi l’intera popolazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Dog Stars’: il trailer del nuovo film di Ridley Scott con Jacob Elordi

The Dog Stars | Official Trailer REACTION

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TRAILER E POSTER UFFICIALI PER "THE DOG STARS" DI RIDLEY SCOTT CON JACOB ELORDI E JOSH BROLIN. Trailer: https://youtu.be/cmzVY1goqwQsi=6CAPrCPxPUMyhDmH #theDogStars adattamento cinematografico diretto da #RidleyScott dell'o - facebook.com facebook

Rilasciato il trailer di The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott girato in Italia e tratto dal romanzo di Peter Heller. x.com