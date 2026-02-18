Roma 11enne investito sulle strisce | l’uomo fugge dopo il soccorso le associazioni chiedono interventi urgenti

Un uomo ha investito un bambino di 11 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti a una scuola di Roma e poi è scappato. Dopo aver visto il ragazzo a terra, il conducente ha fatto un gesto per aiutarlo e si è allontanato subito dopo, lasciando il bambino ferito sull’asfalto. Le associazioni chiedono misure immediate per migliorare la sicurezza sui percorsi scolastici.

A Roma un 11enne è stato investito sulle strisce davanti a scuola. Il conducente lo ha accompagnato all'ingresso per poi fuggire. Mentre è caccia all'uomo, esplode la polemica: Clean Cities denuncia il blocco del progetto di messa in sicurezza stradale, chiedendo interventi immediati a tutela degli studenti.