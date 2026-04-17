Una modifica alla legge Pnrr approvata dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati permette ai minori di attivare l’IT Wallet senza la mediazione di un adulto. Questa novità elimina la richiesta di delega per l’uso di documenti digitali, aprendo nuove possibilità per i giovani utenti. La decisione riguarda l’accesso diretto ai servizi digitali senza dover coinvolgere i genitori o tutori in ogni fase.

Svolta nell’ambito dei documenti digitali: dopo l’approvazione via emendamento della legge Pnrr da parte della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati, anche i minori avranno la possibilità di utilizzare IT Wallet senza necessità di consenso genitoriale. In concreto, quindi, per poter accedere ai servizi collegati con l’app IO, finora limitati a chi aveva compiuto la maggior età ed era in possesso di SPID o CIE, sarà sufficiente avere almeno 14 anni: anche i minorenni potranno usare il “portafoglio virtuale” per conservare documenti digitali con valore legale direttamente sullo smartphone, in modo completamente autonomo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Documenti digitali, addio delega: i minorenni potranno attivare l’IT Wallet senza mediazione parentale

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