La V Commissione della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al decreto legge Pnrr che consente ai minorenni di utilizzare l’app IO senza il consenso dei genitori. Questa modifica introduce la possibilità di usare IT Wallet, un portafoglio digitale, anche da parte dei giovani sotto i 18 anni. La decisione permette quindi ai minori di accedere ai documenti digitali attraverso questa piattaforma senza l’intervento diretto degli adulti.

Anche i minorenni potranno usare IT Wallet senza il consenso dei genitori. Lo ha deciso la V Commissione della Camera dei deputati, che ha approvato l’emendamento al decreto legge Pnrr che permette l’ accesso all’app IO anche ai minori. Ora l’accesso non sarà più consentito soltanto ai maggiorenni con SPID o CIE. L’emendamento 11.13 permette ai minori che abbiano compiuto il 14º anno di età, sempre in possesso di identità elettronica, di accedere ai servizi come il sistema di portafoglio digitale italiano. Ora anche i minorenni potranno quindi accedere a tutti i servizi dell’app IO, come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea per la disabilità.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - IT Wallet per i minori, via libera senza i genitori ai documenti digitali

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