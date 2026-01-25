Concorso Istat per 18 collaboratori amministrativi diplomati | requisiti e scadenza

L’Istat ha aperto un concorso pubblico per 18 posti di collaboratori amministrativi di VII livello professionale. La selezione è rivolta a diplomati e prevede assunzioni a tempo indeterminato e pieno. In questa guida trovi i requisiti richiesti e le scadenze per partecipare. Un’opportunità per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione con stabilità e professionalità.

Nuove opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione. L'Istat ha pubblicato un concorso pubblico per l'assunzione di 18 collaboratori di amministrazione di VII livello professionale, con contratto a tempo pieno e indeterminato. Questa selezione è però riservata alle categorie protette e rappresenta una possibilità concreta di inserimento stabile in uno degli enti pubblici più importanti del Paese. Il concorso si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento dell'organico dell' Istituto nazionale di statistica e si rivolge a candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

