Doccia gelata l’annuncio ufficiale fa disperare Inter e Milan

Le due squadre di Milano, l’Inter e il Milan, hanno ricevuto un annuncio ufficiale che ha suscitato delusione tra i loro tifosi. Mentre l’Inter si prepara a festeggiare, il Milan punta al riscatto nella prossima stagione, ma entrambe le società devono fare i conti con una comunicazione che non le vede protagoniste positive. Nessuna delle due ha ottenuto risultati favorevoli o aggiornamenti incoraggianti in questa fase.

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